Ворог не диктуватиме умови в Чорному морі - Зеленський

Ворог не диктуватиме умови в Чорному морі, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні - в Одесі, насамперед для того, щоб привітати наших воїнів Морських сил Збройних сил України з їхнім професійним днем. Привітати і подякувати за сміливість, за героїзм, за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули й добувають", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Я дякую кожному воїну Військово-морських сил України - усім морякам, усім морпіхам, усім командирам наших ВМС, артилеристам, морським авіаторам, операторам безпілотників, спасибі воїнам річкової флотилії, річковим дивізіонам... Усім вам спасибі!" - сказав Зеленський.

За його словами, "була сьогодні також доповідь нашого командувача Військово-морських сил віце-адмірала Олексія Неїжпапи, а також командувача ОСУВ "Одеса" генерала Москальова. І щодо безпекової ситуації зараз, і щодо наших стратегічних завдань - для нашого флоту, для нового напрямку - флоту морських дронів, і для нашої берегової оборони".

"Ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатися до нашого українського Криму і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатися до нашого Чорноморського узбережжя", - сказав Зеленський.