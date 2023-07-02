На Донеччині один мирний житель загинув, трьох поранено - Кириленко

Унаслідок російських ударів по території Донецької області за минулу добу, 1 липня, загинув один мирний житель, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 1 липня росіяни вбили 1 жителя Донбасу - в Авдіївці. Ще 3 людини за добу дістали поранень", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як пізніше уточнив Кириленко, на Волноваському напрямку росіяни 32 рази обстріляли Вугледар, а також вдарили з "Градів" по Богоявленці. Крім того, ворог із двох вертольотів атакував ракетами Благодатне Великоновосілківської громади.

На Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Красногорівки і Костянтинівки Мар'їнської громади, а також Авдіївки та Очеретиного.

На Горлівському напрямку росіяни скинули 2 авіабомби ФАБ-250 по Торецьку: пошкоджено 5 багатоповерхівок, школу та центр реабілітації. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівки та промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку 1 людину поранено та 7 будинків пошкоджено в Ямполі Лиманської громади. Також 1 будинок пошкоджено в Торському.