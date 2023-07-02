Окупанти 58 разів обстріляли Запорізьку область, постраждали троє людей, є руйнування

Російські війська за добу 58 разів обстріляли прифронтові населені пункти Запорізької області, унаслідок цього троє людей травмовано, зруйновано житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в неділю вранці.

"Ворог здійснив 58 обстрілів по території 18 мирних населених пунктів: атакував передмістя обласного центру, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі, двічі бив з РСЗВ по Левадному, 52 артилерійські удари здійснив по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Степногірську та навколишніх прифронтових селах", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, зафіксовано руйнування 18 цивільних об'єктів: будинки, господарські будівлі, освітній заклад, автомобілі.

Під час мінометного обстрілу постраждав 27-річний житель Степногірська. У Преображенці поранення дістали чоловіки 39 і 62 років. Їх оперативно передали медикам.