Події

08:41 02.07.2023

ЗС України за добу ліквідували 790 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 790 окупантів

Збройні сили України за добу знищили 790 окупантів, 10 танків, 26 артсистем, 5 реактивних систем залпового вогню, 1 систему протиповітряної оборони, 12 безпілотників, 25 од. автомобільної та спецтехніки противника, повідомляють у зведенні Генштабу ЗСУ в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали: особового складу близько 229660 (+790) осіб ліквідовано, танків - 4052 (+10) од, бойових броньованих машин - 7888 (+20) од, артилерійських систем - 4188 (+26) од, РСЗВ - 637 (+5) од, засоби ППО - 390 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 308 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3557 (+12), крилатих ракет - 1261 (+0), кораблів/катерів/ - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6816 (+22) од, спеціальної техніки/спеціального обладнання - 583 (+3).

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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