Програма розвитку ООН передала 430 генераторів для Херсонщини

Програма розвитку ООН (ПРООН) передала для жителів Херсонської області, які постраждали внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції, 430 генераторів, закуплених за кошти уряду Японії, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що церемонія передачі генераторів відбулась за участі заступниці міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань європейської інтеграції Анни Юрченко, Постійного представника ПРООН в Україні Яко Сільє, Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні Кунінорі Мацуди та представників Херсонської ОВА.

Раніше в червні ПРООН уже передала 142 генератори для потреб Дніпропетровської та Запорізької областей.

Крім того, інформує відомство, цього року ПРООН планує передати ще понад тисячу генераторів, закуплених для потреб 15 областей України.