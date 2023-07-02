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07:47 02.07.2023

Глава МЗС Кулеба закликав Німеччину не блокувати рух України в НАТО

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Глава МЗС Кулеба закликав Німеччину не блокувати рух України в НАТО

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав німецьких політиків не перешкоджати прогресу в питанні членства України в НАТО, як це було під час правління Ангели Меркель. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild напередодні саміту НАТО, який має відбутися у Вільнюсі 11-12 липня.

"Не повторюйте помилку, яку канцлерка Меркель зробила в Бухаресті 2008 року, коли вона люто чинила опір будь-якому прогресу в питанні членства України в НАТО", - цитує слова міністра видання.

За словами Кулеби, тодішнє рішення "відкрило двері для вторгнення Путіна в Грузію і, зрештою, для незаконної анексії Криму". Якби Україна вже була членом НАТО 2014 року, то анексії Криму, війни на Донбасі та вторгнення на територію всієї країни не сталося б.

Проте, як зазначив Кулеба, Київ не очікує на прийом до НАТО під час війни, однак після війни "для Європи було б самогубством не прийняти Україну в НАТО".

"Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та європейсько-атлантичного простору загалом - це прийняти Україну в НАТО", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що таке рішення - "це шлях до миру", оскільки Росія не наважиться знову напасти на Україну, якщо та стане членом НАТО. Зі свого боку Україна зніме з Німеччини та інших західних країн НАТО тягар захисту свого східного флангу:

"Ми візьмемо цей тягар на свої плечі", - сказав Кулеба.

 

 

 

Теги: #нато #німеччина #кулеба

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