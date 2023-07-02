Російські окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на півдні України

Противник намагається заповнювати втрати в живій силі за рахунок примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях, зокрема на півдні України, повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров із посиланням на центр нацопору.

"Окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на півдні України... створили 44 "військово-облікові столи", у яких усі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік за місцем проживання", - написав він у телеграм-каналі.

Назаров наголосив, що це "черговий злочин окупантів у регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування або мобілізацію населення окупованих територій".