Події

07:13 02.07.2023

Росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних громад Сумської області

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Росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних громад Сумської області

За минулий день, 1 липня, росіяни 25 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області, під вогнем опинилися 9 громад, ідеться в повідомленні обласної військової адміністрації, опублікованому в телеграм-каналі.

"Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотинська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади", - зазначено у зведенні.

Унаслідок одного з мінометних обстрілів, за даними ОВА, в Есманській громаді (20 вибухів) пошкоджено лінію електропередач, у Миропільській громаді (13 вибухів) - приватне домогосподарство і трактор.

У Краснопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) і мінометний обстріл (11 вибухів).

У Глухівській - мінометний обстріл (8 вибухів).

На територію Білопільської громади росіяни скинули 20 мін, а також вели артобстріли (11 вибухів) та обстріл з АГС (8 вибухів).

Великописарівська громада зазнала обстрілу з артилерії та мінометів (12 вибухів).

У Шалигинській громаді внаслідок мінометного обстрілу - 6 вибухів, у Юнаківській - 11 вибухів.

По Хотинській громаді росіяни били з мінометів (6 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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