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21:59 01.07.2023

Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та світу - Зеленський про пакет українських санкцій

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Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та світу - Зеленський про пакет українських санкцій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України і всього світу.

Таким чином він прокоментував у відеозверненні в суботу затвердження нового пакета санкцій України.

"Сьогодні ж опубліковано черговий пакет санкцій України проти тих, хто допомагає Росії вести цю терористичну війну. Зокрема, є санкції проти майже 300 юридичних осіб і близько 200 фізичних осіб. І це не лише громадяни Росії. Усі, хто в світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України і всього світу", - сказав він.

Президент запровадив нові санкції проти понад 190 фізичних осіб і 291 юридичної особи, переважно росіян, їхніх заводів і компаній, а також грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси до РФ, та її власника Тамаза Гаїашвілі", - уточнив глава Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, грузинська авіакомпанія Georgian Airways у середині травня відновила рейси в Росію, що викликало акції протесту в Тбілісі. До нового підсанкційного списку увійшли також керівники казанського заводу "Електроприладзавод" Наїль Валієв і Равіль Мінгалієв; керівник Пермського національного дослідницького політехнічного університету Василь Петров, начальник МНС у Башкортостані Марат Латипов, гендиректор "Проксі Технолоджі" Олексій Суслопаров та інші.

Серед юридичних осіб - "Науково-виробниче підприємство "Салют", що виробляє корабельні радари; акціонерне товариство "Авіаремонт"; "Болховський завод напівпровідникових приладів", Автомобільний завод "ГАЗ", кілька нафто- і газопереробних підприємств, зокрема підконтрольних "Лукойлу" і "Газпрому", і вугільних компаній.

 

 

Теги: #санкції #відеозвернення #зеленський

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