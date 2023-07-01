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16:41 01.07.2023

Суд відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу Алексєєву через його неявку

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Суд відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу Алексєєву через його неявку

Личаківський районний суд Львівської області відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату, якого підозрюють у шахрайстві, на понеділок, 3 липня, через неявку підозрюваного.

"У зв'язку з неявкою на судове засідання підозрюваного слідчий суддя відклав розгляд клопотання на 03 липня 2023 року об 11 год. 00 год. Нагадаємо, 30 червня 2023 року до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату, який підозрюється у шахрайстві", - повідомляє пресслужба суду.

Як повідомлялося, 30 червня нардепу, голові підкомітету з питань діяльності органів правопорядку в комітеті Верховної Ради України, повідомлено про підозру в шахрайстві, шляхом вимагання з іноземця $50 тис. для уникнення екстрадиції.

На підставі зібраних доказів генеральний прокурор санкціонував оголошення парламентарію про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

30 червня прокуратура направила до Личаківського районного суду Львівської області клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 10 млн грн.

Правоохоронні органи не називають ім'я депутата, ідеться про депутата "Європейської солідарності" Сергія Алексєєва.

Теги: #суд #перенесення #алєксєєв

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