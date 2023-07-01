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12:41 01.07.2023

Зеленський підписав закон про використання під час війни автомобілів із правим розташуванням керма

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Зеленський підписав закон про використання під час війни автомобілів із правим розташуванням керма

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання військовослужбовцям можливості під час дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування керувати автомобілями з правим розташуванням керма.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №9238, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 30 червня.

Як повідомлялося, 28 червня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №9238.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт спрямований на підвищення спроможності сил оборони України належно та ефективно виконувати покладені на них функції шляхом забезпечення підрозділів необхідною кількістю автомобільної техніки, зокрема за рахунок автомобілів із правим розташуванням керма.

Документ передбачає внесення відповідних змін до статті 29 закону "Про дорожній рух" шляхом викладення його п'ятої частини в новій редакції: "У період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування дозволяється участь у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма, які були отримані військовими частинами Збройних Сил України та інших військових формувань утворених відповідно до законів України як благодійна допомога, міжнародна технічна допомога, або за міждержавними угодами на інших умовах, та керування якими здійснюється військовослужбовцями під час виконання ними своїх службових обов'язків".

Теги: #автомобілі #правий

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