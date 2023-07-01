Україна запровадила санкції щодо понад 190 фізичних і 291 юридичної особи, зокрема проти Georgian Airways та її власника

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 1 липня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Указ №364/2023 розміщено на сайті глави Української держави в суботу.

"Президент запровадив нові санкції проти понад 190 фізичних осіб і 291 юридичної особи, переважно росіян, їхніх заводів і компаній, а також грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси до РФ, та її власника Тамаза Гаіашвілі", - уточнив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі.