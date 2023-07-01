Унаслідок обстрілів Херсонської області за минулу добу поранено п'ятьох людей, одна з них дитина

За минулу добу внаслідок ворожих артилерійських обстрілів у Херсонській області поранень зазнали п'ятеро людей, одна з них - дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 445 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів" і БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів", написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Як повідомляє Прокудін, "російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію 5 осіб (із них одна - дитина) дістали поранення".