Події

21:46 30.06.2023

Окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці на Херсонщині, є поранені

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Окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці на Херсонщині, є поранені

Російські окупаційні війська в п'ятницю ввечері здійснили обстріл житлового будинку в Антонівці (Херсонська обл.) є поранені, серед них 6-річна дитина, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці, - постраждала сім'я з дитиною. У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, також через ворожий удар поранення дістали 79-річний чоловік і 42-річна жінка.

"Усіх постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #обстріл #поранені #херсонська_область

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