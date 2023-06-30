Київ залишиться поза можливою зоною небезпеки в разі аварії на ЗАЕС - Ляшко

Київ залишиться поза можливою зоною небезпеки, яка може виникнути в разі аварії на Запорізькій АЕС, прогнозує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"За прогнозами, які є, Київ залишиться поза зоною впливу в разі аварії. Але ми маємо чітко розуміти й робити все можливе, щоб запобігти теракту. Це ключове завдання", - сказав він в ефірі каналу "Ми - Україна" в четвер.

Ляшко зазначив, що напрямок руху радіоактивної хмари залежатиме від конкретної кліматичної ситуації.

"Коли ми знатимемо, скільки і чого вибухнуло, які реактори, куди пішла хмара тощо, тоді ми розумітимемо можливу зону ураження", - сказав він.

Міністр наголосив, що, попри загрози теракту на ЗАЕС, "не потрібно створювати паніку і штучний ажіотаж".

"Потрібно слухати рекомендації, які дають у конкретний період часу, прив'язані до конкретних ситуацій і засновані на радіаційному моніторингу", - сказав він.

Водночас Ляшко наголосив, що "до радіаційної аварії неможливо підготуватися так, щоб захистити всіх на 100%, тому є низка дій, які робитимуть, щоб захистити максимально".

"Ми маємо розуміти зону впливу. Для кожної АЕС розроблено плани реагування на випадок НС, їх розробили для мирного часу, нині їх актуалізовано для воєнного часу", - сказав він.

Ляшко уточнив, що "на території ключових зон ураження на підконтрольній території пігулки (калію йодиду - ІФ-У) вже було роздано".

"Але це не пігулка, яка захищає від радіації: це пігулка, яка захищає тільки один орган - щитоподібну залозу. Чарівної таблетки від радіації не існує", - наголосив міністр.