Робота з партнерами щодо постачання снарядів буде більш активною - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне посилення роботи з партнерами з постачання боєприпасів.

"Провів сьогодні засідання Ставки дуже детально з декількох питань. Доповідали головком, командувачі і про загальну оборонну ситуацію, і про конкретні напрямки нашої оборони та наших наступальних дій. За цей день також є просування вперед за всіма напрямками наших активних дій", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

За його словами, "розглянули на Ставці постачання боєприпасів для артилерії, для Сходу, для Півдня. І хоча вже на максимумі наша робота з партнерами заради снарядів для українських воїнів, зробимо її ще активнішою. Посилення нашої артилерії - очевидний пріоритет, і всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання".

Зеленський зазначив, що щодо "території Білорусі були доповіді нашої розвідки: ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників; доповідь керівника СБУ".

"Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи в усіх напрямах. Рішенням Ставки головкому Залужному і генералу Наєву доручено посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій", - сказав він.