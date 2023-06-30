Події

19:49 30.06.2023

Зеленський провів наради щодо внутрішньої та зовнішньої політики

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Зеленський провів наради щодо внутрішньої та зовнішньої політики

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю кілька нарад щодо внутрішньої та зовнішньої політики.

"Провів сьогодні кілька змістовних підготовчих нарад як щодо внутрішнього контексту в нашій державі, відповідних внутрішніх заходів, так і міжнародних заходів. Починається дуже принциповий період зовнішньої політики", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Це робота заради розширення миру, через розширення наших безпекових можливостей, наших альянсів і співпраці. Наступні тижні будуть надзвичайно активні й позиції нашої держави чітко визначені. Усі наші посадові особи знають, що робити", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #президент #нарада

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