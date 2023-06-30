"Енергоатом" розробив найбільш прогнозований сценарій після аварії на ЗАЕС з ураженням радіаційною хмарою чотирьох областей

Експерти ДП "НАЕК "Енергоатом" розробили найбільш прогнозований сценарій можливого розвитку подій на Запорізькій АЕС, коли внаслідок аварії, спричиненої терактом, радіаційна хмара охопить чотири області України.

Про це повідомила компанія в телеграмі у п'ятницю ввечері після завершення 29-30 червня в Україні масштабних спеціальних навчань на випадок можливого теракту на тимчасово окупованій ЗАЕС.

До складу Міжвідомчого кризового штабу, діяльність якого координує міністр енергетики України Герман Галущенко, увійшли міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, президент "Енергоатома" Петро Котін, керівник Держінспекції ядерного регулювання Олег Коріков, голови Дніпропетровської та Запорізької ОДА Сергій Лисак і Юрій Малашко, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, а також представники Миколаївської міської ради.

Як зазначив Галущенко, такі тренувальні навчання вже проводили у 2022 році, проте нинішні обставини суттєво відрізняються від минулорічних: рівень загрози теракту дедалі вищий, а ситуація на станції ще гірша.

"У межах навчань моделювалися різні сценарії можливої аварії на станції та вплив цієї події на навколишні території. Залежно від цих сценаріїв наслідки потенційної аварії може відчути і окремий регіон України, і сусідні держави. Ускладнює ситуацію той факт, що росіяни відрізали нас від системи моніторингу ситуації на станції. Але і цей момент ми теж враховували під час навчань", - прокоментував очільник Міненерго.

За його словами, під час тренування велику увагу було приділено системі оповіщення населення, моніторингу руху та показників забруднення "радіаційної хмари", способам оперативного усунення наслідків розповсюдження радіації та шляхам евакуації населення автомобільним і залізничним транспортом.

Ситуацію в регіонах ймовірного ураження постійно контролювали мобільні бригади, які в режимі реального часу вимірювали радіаційний рівень і детально фіксували динаміку змін.

Як наголосив Галущенко, у разі аварії населення має виконувати рекомендації виключно офіційних представників влади - військових адміністрацій, МВС, ДСНС, МОЗ.

За словами міністра, наразі всю відповідальність за будь-яку можливу подію на ЗАЕС несе Росія і можливий теракт буде навмисною дією ворога, який несе загрози для всього цивілізованого світу. З огляду на це Україна покладається на співпрацю з моніторинговою місією МАГАТЕ, представники якої присутні на станції.

У свою чергу, як зазначив президент "Енергоатому" Петро Котін, завдяки тренуванню його учасники отримали додаткову інформацію для подальшого планування своїх дій.

"Всі служби відпрацювали реалістичний сценарій, в якому "Енергоатом" в момент теракту на ЗАЕС не має доступу до майданчику станції... Зауважу, що основне підґрунтя для тренувань – чіткий радіаційний прогноз. Саме за цими розрахунками планується робота всіх відомств для забезпечення безпеки нашого населення", - сказав Котін.

Як доповнив очільник НАЕК, такі заходи компанія регулярно проводить на всіх вітчизняних АЕС, а з огляду на воєнний стан, такі навчання, із залученням усіх відомств, незабаром необхідно провести на всіх підконтрольних Україні атомних станціях і прилеглих до них територіях.

Наразі Міжвідомчий кризовий штаб починає планово готуватися до наступних заходів.