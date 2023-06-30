Іноземця, який влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева, нейтралізовано спецпризначенцями - уряд

Сили спеціального призначення нейтралізували іноземця, який застрелив двох людей в аеропорту Кишинева, повідомляє урядовий офіційний телеграм-канал Prima sursa.

"У міжнародному аеропорту Кишинева стався збройний напад. Його скоїв іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Республіки Молдова. Під час конвоювання в стерильну зону для повернення в країну відправлення він відібрав у прикордонника пістолет і смертельно поранив двох людей. До цього моменту нападника нейтралізовано силами спеціального призначення", - зазначено в повідомленні.

Усі рейси затримуються, пасажирів евакуювали з аеропорту.

Було вжито всіх необхідних заходів для нормалізації ситуації.

Правоохоронні органи продовжать гарантувати безпеку і громадський порядок в аеропорту.

Президент Молдови Майя Санду повідомила, що іноземний громадянин, якому влада Молдови відмовила у в'їзді, застрелив двох осіб - співробітника прикордонної поліції і співробітника служби безпеки аеропорту.

"Держустанови перебувають у стані підвищеної готовності, поліція і правоохоронні органи по всій Республіці Молдова мобілізуються", - написала Санду в соцмережі фейсбук.