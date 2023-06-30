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18:45 30.06.2023

Нацкомісія зі стандартів державної мови вилучила Запоріжжя з переліку населених пунктів, рекомендованих до перейменування

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Нацкомісія зі стандартів державної мови вилучила Запоріжжя з переліку населених пунктів, рекомендованих до перейменування

У Національній комісії зі стандартів державної мови переглянули рекомендації щодо перейменування населених пунктів, зокрема з переліку рекомендованих до перейменування вилучили місто Запоріжжя.

Згідно з рішенням від 30 червня, Нацкомісія внесла зміни до свого попереднього рішення "Про схвалення переліку сіл, селищ, міст, назви яких не відповідають стандартам державної мови, та рекомендації щодо приведення назв таких сіл, селищ, міст у відповідність до стандартів державної мови".

Отже, якщо в початковій редакції рекомендацій налічувалося понад 1,4 тис. населених пунктів, то в зміненій залишився 361 населений пункт. Серед іншого, у переліку відсутнє місто Запоріжжя, наявність якого в попередньому переліку викликала найбільший резонанс.

Як повідомлялося, 27 червня Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила рекомендації щодо зміни понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України, до переліку потрапило й місто Запоріжжя.

28 червня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав скасувати рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування назв населених пунктів.

Пізніше в Нацкомісії зі стандартів державної мови заявили про рекомендаційний характер пропозиції щодо перейменування Запоріжжя, а також про те, що спочатку не хотіли розглядати питання про перейменування міста, але отримали звернення від жителів.

Зі свого боку Міносвіти просить Нацкомісію скасувати рішення про рекомендації щодо перейменування населених пунктів, а в Мінкультури заявили, що рекомендації Нацкомісії складено некоректно і вони не відповідають вимогам закону.

29 червня в Нацкомісії зі стандартів державної мови заявили, що мають намір переглянути рекомендації щодо перейменування населених пунктів.

30 червня Український інститут національної пам'яті надіслав Нацкомісії роз'яснення про формування рекомендацій щодо перейменування населених пунктів.

Теги: #запоріжжя

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