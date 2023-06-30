ТЧХУ продовжує допомагати жителям Херсонщини
Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) продовжує допомагати жителям Херсонської області, яка постраждала від повені внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.
Як повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці, постраждалим передано 20 296 літрів питної води, 6702 гігієнічних, 4141 продуктовий і 1307 спальних наборів та 1750 кілограмів корму для тварин.
Волонтери Українського Червоного Хреста також надали першу психологічну допомогу 500 постраждалим, евакуювали 243 людини, більша частина з яких - маломобільні люди.
Наразі соціальні помічники (програма "Догляд вдома") надають допомогу 60 самотнім людям, які потребують сторонньої допомоги в побуті.
Волонтери ТЧХУ також поінформували 597 жителів Херсонської, Миколаївської та Одеської областей про мінну небезпеку.