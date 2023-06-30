Події

15:05 30.06.2023

Ставка верховного головнокомандувача доручила Залужному і Наєву посилити північний напрямок

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Ставка верховного головнокомандувача доручила Залужному і Наєву посилити північний напрямок

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, за підсумками якого головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Об'єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву доручено виконати комплекс заходів щодо посилення Північної операційної зони.

"Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі", - зазначив президент.

Як повідомив Зеленський, "рішенням Ставки - головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву - виконати комплекс заходів щодо посилення цього напрямку".

Теги: #ставка #напрямок #північ #посилення

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