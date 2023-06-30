Події

11:19 30.06.2023

ФСБ РФ отримала завдання вбити Пригожина - Буданов

2 хв читати
ФСБ РФ отримала завдання вбити Пригожина - Буданов

Після спроби збройного заколоту в РФ Федеральна служба безпеки отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, завив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Як заявив Буданов в інтерв'ю американському журналісту Говарду Альтману, про наміри вчинити подібні дії всередині Росії українській військовій розвідці було відомо давно.

"Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну Росії проти України - ІФ-У), оскільки всі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім, була завдана певна шкода військово-космічним силам РФ. По-друге, ми не очікуємо появи ПВК "Вагнер" в Україні як окремого суб'єкта, що виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий", - заявив Буданов.

Він також уточнив, що внаслідок короткого бунту Пригожина було знищено вісім російських військових авіасуден, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака Іл-22 М.

За словами керівника української розвідки, російські спецслужби отримали завдання вбити Пригожина.

"Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішні в цьому? Час покаже. Так чи інакше, усі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?", - сказав Буданов.

 

Теги: #вагнер #буданов #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:40 30.06.2023
Кремль, можливо, візьме на себе офіційний контроль над ПВК "Вагнер" - ISW

Кремль, можливо, візьме на себе офіційний контроль над ПВК "Вагнер" - ISW

15:29 29.06.2023
ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні - Буданов

ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні - Буданов

07:52 29.06.2023
Польща посилює кордон у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі

Польща посилює кордон у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі

07:43 29.06.2023
Мета Заходу - підтримати Україну, а не домогтися зміни режиму в Росії - Шольц

Мета Заходу - підтримати Україну, а не домогтися зміни режиму в Росії - Шольц

07:03 29.06.2023
Переговори між Кремлем і Пригожиним тривають, у Міноборони РФ почалися "чистки"

Переговори між Кремлем і Пригожиним тривають, у Міноборони РФ почалися "чистки"

20:13 28.06.2023
Маляр: ПВК "Вагнер" не воює наразі на фронті

Маляр: ПВК "Вагнер" не воює наразі на фронті

17:16 28.06.2023
НАТО має розглянути питання перекидання групи "Вагнер" до Білорусі - Дуда

НАТО має розглянути питання перекидання групи "Вагнер" до Білорусі - Дуда

16:40 28.06.2023
Зеленський вважає, що "вагнерівців" у Білорусі буде не так багато, щоб серйозно загрожувати Україні

Зеленський вважає, що "вагнерівців" у Білорусі буде не так багато, щоб серйозно загрожувати Україні

12:01 28.06.2023
Глава МЗС України: Пригожин - перший, хто наважився кинути виклик Путіну, але не сумніваюся, що будуть й інші

Глава МЗС України: Пригожин - перший, хто наважився кинути виклик Путіну, але не сумніваюся, що будуть й інші

00:33 28.06.2023
Столтенберг: заколот ПВК "Вагнер" – демонстрація того, що війна Путіна проти України створює напругу у самій РФ

Столтенберг: заколот ПВК "Вагнер" – демонстрація того, що війна Путіна проти України створює напругу у самій РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС - ГУР МО

На флангах Бахмута українські війська чинять тиск на противника, на півдні також є успіхи - Генштаб ЗСУ

У "Євросолідарності" називають обшуки у нардепа Алєксєєва "продовженням провокацій і тиску" на представників політсили

На півдні знищено десять "шахедів"

ЗС України ліквідували 560 окупантів

ОСТАННЄ

У Харкові знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські "Смерчі" та "Урагани" - СБУ

Українські сили на півдні та сході перехопили стратегічну ініціативу, наступають на всіх напрямках - Маляр

Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави в більш ніж 800 тис. грн - ЗМІ

В окупованому Бердянську пролунали вибухи, горить і детонує в районі аеропорту

Окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС - ГУР МО

Глава МАГАТЕ не бачить поліпшення в питанні безпеки ЗАЕС

На флангах Бахмута українські війська чинять тиск на противника, на півдні також є успіхи - Генштаб ЗСУ

За добу окупанти 72 рази обстріляли Херсонщину, загинули 3 людини - голова ОВА

Двоє людей поранені та одна постраждала внаслідок обстрілу Запорізької області

У "Євросолідарності" називають обшуки у нардепа Алєксєєва "продовженням провокацій і тиску" на представників політсили

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА