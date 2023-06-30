Двоє людей поранені та одна постраждала внаслідок обстрілу Запорізької області

Два місцеві жителі загинули, одну жінку госпіталізовано, внаслідок нічної атаки окупанта на Запорізьку область, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"На жаль, загинули двоє цивільних - у Новоданилівці 66-річна жінка, а в Малій Токмачці - 66-річний чоловік. З Оріхова до медичного закладу евакуювали 52-річну жінку, яка отримала поранення", - написав Малашко в телеграмі у п'ятницю вранці.

Очільник ОВА зазначив, що росіяни хаотично завдавали ударів по 16 населених пунктах області, під ворожий вогонь потрапив і облцентр.

"По Левадному та Новодарівці здійснив 7 обстрілів з РСЗВ. 56 артилерійських ударів прийшлося по території прифронтових міст і сіл: Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Малинівці, Степногірську", - поінформував він.

Повідомляється, що зафіксовано руйнування 31 об'єкта житлового фонду.