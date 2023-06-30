Події

08:39 30.06.2023

На Харківщині підліток постраждав унаслідок вибуху, ймовірно, гранати

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На Харківщині підліток постраждав унаслідок вибуху, ймовірно, гранати

Минулої доби російські окупаційні війська вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних і прифронтових територій Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ Чугуївського району, Кислівка й Берестове Куп'янського району та інші. Інформація про постраждалих і масштабні руйнування не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в ніч на п'ятницю, близько 3:30, у смт. Панютине 13-річний підліток знайшов на подвір'ї будинку вибуховий пристрій (імовірно, гранату), узяв його до рук, після чого стався вибух. Його госпіталізували.

Крім того, у с. Чернещина на території сільськогосподарського підприємства "Новий шлях" трактор МТЗ-80 вибухнув на невстановленому вибуховому пристрої. Тракторист отримав незначні ушкодження і не потребував госпіталізації.

 

 

 

Теги: #вибух #граната #харківщина

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