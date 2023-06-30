Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros і радар TRML-4D

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого входять 16 вантажівок Mercedes-Benz Zetros, радіолокаційна станція TRML-4D, станція для зенітних ракетних комплексів "IRIS-T SLM" і мобільна система розмінування, повідомляє пресслужба німецького уряду в четвер.

Загалом до нового пакета військової допомоги Німеччини для України входять: 16 вантажівок Mercedes-Benz Zetros, радіолокаційна станція TRML-4D для зенітних ракетних комплексів "IRIS-T SLM", одна мобільна і захищена система розмінування, три мостоукладальники "Biber" і два автомобілі для охорони кордону.