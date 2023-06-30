Події

07:06 30.06.2023

Генштаб: На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу відбулося 31 бойове зіткнення

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Генштаб: На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу відбулося 31 бойове зіткнення

За минулу добу ЗСУ відбили приблизно 31 атаку окупантів, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, повідомили в Генштабі станом на 6:00 п'ятниці.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 31 бойове зіткнення", - повідомляється в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Крім того, ворог вів безуспішні наступальні дії на чотирьох напрямках.

Зокрема, на лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії біля Роздолівки та Білогорівки, на бахмутському - поблизу Бахмута, на авдіївському - за підтримки авіації - у Авдіївки, а на шахтарському - ворог здійснив безуспішні наступальні дії неподалік Новомихайлівки.

На мар'їнському напрямку ЗСУ відбили всі атаки противника в районах міста Мар'їнка, Побєди та Новомихайлівки.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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