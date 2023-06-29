Парламент ухвалив за основу законопроєкт про захист рослин

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про державне регулювання сфери захисту рослин", повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.

Ухвалення відповідного законопроєкту №8340 у першому читанні підтримали 255 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Законопроєкт передбачає консолідацію в єдиний закон норм законів "Про захист рослин", "Про карантин рослин" і частини "Про пестициди та агрохімікати", яка стосується поводження із засобами захисту рослин (ЗЗР), окрім державної реєстрації та поводження з відходами.

Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає врегулювання особливостей проведення фітосанітарних процедур, що базуються на положеннях МСФЗ та положеннях Регламенту (ЄС) №2016/2031. Замість двох ідентичних фітосанітарних процедур інспектування та огляду передбачено запровадження єдиної процедури - інспектування, під час якого передбачається відбір зразків.

Закон впроваджує європейську модель навчання осіб, відповідальних за обіг і застосування засобів захисту рослин, безпечному поводженню з ними.

Документом визначено порядок застосування ЗЗР, зокрема особливості їх внесення з безпілотних літальних апаратів (дронів). Встановлюються вимоги до періодичного техогляду обладнання, що використовується для застосування ЗЗР. Встановлюються вимоги сповіщати про застосування ЗЗР не менше ніж за 48 годин до початку відповідних робіт у межах території, що становить 8 км від зовнішнього периметра ділянки, на якій застосовуються пестициди.

У документі викладено вимоги до ведення обліку та подання звітності щодо ЗЗР, а також вимог до їхнього зберігання та реалізації.

Законом запроваджується поняття "паспорт рослини", видача якого забезпечить простежуваність та усуне необхідність отримання карантинного сертифіката, впроваджується система державної реєстрації у сфері захисту рослин, яка передбачає створення та функціонування низки реєстрів тощо.

Частина функцій держави передається приватним особам, уповноваженим на здійснення такої діяльності.

Крім того, запроваджується новий документ - дозвіл для ввезення (пересилання) на митну територію України регульованих шкідливих організмів та окремих видів рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів, призначених для державного випробування, наукових або освітніх цілей, апробації, сортового добору або розмноження.