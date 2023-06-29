Події

20:43 29.06.2023

Жителі 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС отримали препарати йоду, але профілактично приймати їх не потрібно

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Жителі 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС отримали препарати йоду, але профілактично приймати їх не потрібно

Жителі 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС отримали препарати йоду, але профілактично приймати їх не потрібно, повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

"Сьогодні, до речі, почалися навчання з реагування на (можливу - ІФ-У) надзвичайну ситуацію, спричинену аварією на Запорізькій атомній електростанції, розроблено чіткі алгоритми взаємодії. Населення в радіусі 50 кілометрів навколо станції заздалегідь отримало препарати йоду. Але хочу нагадати про те, що без інформування про необхідність їхнього вживання жодних препаратів вживати не слід, оскільки реактори зупинено, і ймовірність викиду йоду є мінімальною", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

Дубров наголосив, що рекомендації про застосування препаратів йоду буде надано в разі небезпеки.

 

 

Теги: #йод #здоровя #заес

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