Події

19:30 29.06.2023

Зеленський закликав Єврораду засудити теракт на Каховській ГЕС

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Зеленський закликав Єврораду засудити теракт на Каховській ГЕС

Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз засудити російський теракт на Каховській ГЕС та екоцид, який став його наслідком.

"Дуже важливо, що Європарламент завжди дає принципові оцінки тому, що відбувається, і відразу ж засудив теракт Росії на Каховській ГЕС. Цей напад призвів до найбільшого екоциду в Європі за останні десятиліття, і винних має бути притягнуто до відповідальності. Важливо, щоб Європейська Рада також засудила цей жахливий російський теракт і екоцид на Каховській ГЕС", - сказав він, виступаючи в четвер через відеозв'язок на саміті Євросоюзу.

Зеленський зазначив, що "якщо не буде жорсткої реакції з боку європейських лідерів і країн на російський злочин на Каховській ГЕС, це може дати російським терористам більше нахабства щодо Запорізької АЕС".

"У будь-якому разі деструктивно, коли Росія використовує АЕС для радіаційного шантажу і водночас обговорює будівництво нових ядерних блоків із країнами - членами ЄС. Як ми можемо довіряти терористу будівництво ядерних блоків? Риторичне запитання", - зазначив він.

Теги: #саміт #єврорада #зеленський #каховська_гес

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