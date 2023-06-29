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17:08 29.06.2023

Нейтральні держави ЄС не можуть виступати на підтримку гарантій безпеки Україні - канцлер Австрії

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Нейтральні держави ЄС не можуть виступати на підтримку гарантій безпеки Україні - канцлер Австрії

Австрійський канцлер Карл Негаммер заявив, що надання гарантій безпеки Україні не відповідає принципам політики нейтральних держав, якою є Австрія.

"Для нас як нейтральних держав ясно, що ми не можемо давати такі гарантії безпеки. Австрія, Ірландія, Мальта і Кіпр чітко дали зрозуміти, що мають заперечення", - сказав Негаммер журналістам у четвер у Брюсселі перед початком саміту ЄС, на порядку денному якого обговорення ситуації в Україні.

За його словами, в Євросоюзі мають взяти до уваги думку країн ЄС із нейтральною позицією, які заперечують проти надання Україні прямих гарантій безпеки.

"Необхідно чітко враховувати роль нейтральних держав. Ми обов'язково обговоримо це і знайдемо формулювання, які будуть прийнятні і для нас", - заявив канцлер.

Теги: #україна #австрія

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