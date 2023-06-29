Події

15:29 29.06.2023

ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні - Буданов

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ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні - Буданов

ПВК "Вагнер" більше не братиме участі в бойових діях на території України, заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. Вкотре зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще - ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", - сказав Буданов у коментарі "Українській правді".

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що найманці російської ПВК "Вагнер" не воюють наразі на фронті.

Теги: #україна #розвідка #вагнер #пвк

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