ПриватБанк виграв у Верховному Суді справу про законність націоналізації банку

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду скасував постанову апеляційного суду за позовом компанії Birgminton Investing Inc, пов'язаної з колишнім власником ПриватБанку, і підтвердив правомірність націоналізації фінустанови, залишивши чинним рішення першої інстанції, повідомив ПриватБанк.

"Сьогодні у Верховному Суді сталася перемога справедливості і закону. Ми віримо, що це стане прикладом у всіх схожих справах і рішення й надалі ухвалюватимуться виключно на принципах верховенства права. Це спільна перемога ПриватБанку та КМУ, Мінфіну, ФГВФО", - наголосив банк у заяві на сайті.

Він уточнив, що Birgminton Investing намагалася оскаржити договір купівлі-продажу акцій, підписаний в процесі націоналізації ПриватБанку, за яким позивач набув акції банку у процедурі bail-in і надалі продав свої акції державі за 1 гривню.

Зазначається, що як і в інших справах, що стосуються націоналізації ПриватБанку, ключовим було питання застосування "антиколомойського" закону №590-IX про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, згідно з яким судові провадження у справах за позовами колишніх акціонерів банку підлягають закриттю.

ПриватБанк стверджує, що під час засідання позивач робив усе можливе, щоб перешкодити винесенню рішення на користь банку, зокрема, з його боку було подано шість безпідставних клопотань і заявлено відвід колегії суддів.

"Усі процесуальні диверсії опонентів банку були відхилені судом", - йдеться у повідомленні фінустанови.

"Таке рішення Верховного Суду є черговим кроком до остаточного вирішення всіх спорів щодо неможливості повернення націоналізованого в 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам", - підсумували у пресслужбі банку.