Результати основної сесії НМТ-2023: 3,7 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомив, що за результатами основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році 3685 абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета, а 50 із них - 200 балів з усіх трьох предметів.

"28 червня в персональних кабінетах учасників НМТ з’явилися результати основної сесії НМТ. Усі вступники, які готувалися до цього випробування й під час проведення тестувань дотримувався встановлених процедур, отримали офіційну інформацію про кількість наданих ними правильних відповідей та кількість балів за шкалою 100-200. Загалом за підсумками основної сесії свої результати отримав 260381 учасник", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що цьогоріч серед учасників основної сесії тестування 3685 абітурієнтів отримали хоча б одну 200-бальну оцінку з одного з трьох предметів.

"Серед них максимальний результат за один предмет отримали 3227 осіб. У двох предметах НМТ досягли вершини 408 учасників основної сесії. А неймовірно високий результат, набравши 200 балів з усіх трьох предметів, показали 50 вступників", - ідеться в повідомленні.

У розрізі предметів, з української мови 200 балів отримали 1095 учасників НМТ, з історії України - 273, з математики - 1871, із фізики - 28, із хімії - 26, із біології - 126, з англійської мови - 760, із французької мови - 1, із німецької мови - 11 та з іспанської мови - 2 вступники.