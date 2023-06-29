Події

12:41 29.06.2023

Результати основної сесії НМТ-2023: 3,7 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета

2 хв читати
Результати основної сесії НМТ-2023: 3,7 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомив, що за результатами основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році 3685 абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета, а 50 із них - 200 балів з усіх трьох предметів.

"28 червня в персональних кабінетах учасників НМТ з’явилися результати основної сесії НМТ. Усі вступники, які готувалися до цього випробування й під час проведення тестувань дотримувався встановлених процедур, отримали офіційну інформацію про кількість наданих ними правильних відповідей та кількість балів за шкалою 100-200. Загалом за підсумками основної сесії свої результати отримав 260381 учасник", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що цьогоріч серед учасників основної сесії тестування 3685 абітурієнтів отримали хоча б одну 200-бальну оцінку з одного з трьох предметів.

"Серед них максимальний результат за один предмет отримали 3227 осіб. У двох предметах НМТ досягли вершини 408 учасників основної сесії. А неймовірно високий результат, набравши 200 балів з усіх трьох предметів, показали 50 вступників", - ідеться в повідомленні.

У розрізі предметів, з української мови 200 балів отримали 1095 учасників НМТ, з історії України - 273, з математики - 1871, із фізики - 28, із хімії - 26, із біології - 126, з англійської мови - 760, із французької мови - 1, із німецької мови - 11 та з іспанської мови - 2 вступники.

Теги: #результати #нмт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 05.06.2023
Додатковий період реєстрації для участі в НМТ відбудеться 5-12 червня - УЦОЯО

Додатковий період реєстрації для участі в НМТ відбудеться 5-12 червня - УЦОЯО

14:08 04.06.2023
Основна сесія НМТ стартує з 5 червня - УЦОЯО

Основна сесія НМТ стартує з 5 червня - УЦОЯО

18:14 10.05.2023
На Бахмутському напрямку за добу вбито 203 окупантів, 216 поранені та п'ятеро потрапили в полон

На Бахмутському напрямку за добу вбито 203 окупантів, 216 поранені та п'ятеро потрапили в полон

14:40 27.04.2023
До 32 збільшилася кількість країн для складання НМТ-2023 за кордоном

До 32 збільшилася кількість країн для складання НМТ-2023 за кордоном

09:02 24.04.2023
Уже в 31 країні можна буде скласти НМТ-2023 за кордоном

Уже в 31 країні можна буде скласти НМТ-2023 за кордоном

11:54 21.04.2023
УЦОЯО закликає українців за кордоном допомогти в проведенні НМТ-2023

УЦОЯО закликає українців за кордоном допомогти в проведенні НМТ-2023

17:11 14.04.2023
До 28 збільшилася кількість країн для складання НМТ-2023 за кордоном

До 28 збільшилася кількість країн для складання НМТ-2023 за кордоном

12:29 08.04.2023
До 24-х збільшилася кількість країн для складання НМТ-2023 за кордоном, незабаром буде додано ще кілька

До 24-х збільшилася кількість країн для складання НМТ-2023 за кордоном, незабаром буде додано ще кілька

12:04 03.04.2023
Стартувала реєстрація учасників НМТ-2023

Стартувала реєстрація учасників НМТ-2023

15:22 02.04.2023
Уже 21 країна світу підтвердила проведення основної сесії НМТ для українців

Уже 21 країна світу підтвердила проведення основної сесії НМТ для українців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумщини евакуюватися

Повідомлено про підозру жителю Краматорська, який навів ракетний удар по центру міста

Голову Тернопільської облради та заступника голови ОВА заарештували з альтернативою застави у понад 800 тис. грн

Українські воїни перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку - спікер Генштабу

ЗС України за добу ліквідували 680 окупантів

ОСТАННЄ

Мінвідновлення знову запустить пасажирський залізничний маршрут Київ-Вишгород

У найближчі дві доби в більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози

СБУ ліквідувала підпільну друкарню, де виготовляли фальшиві паспорти для росіян

На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед

Норму про демонстрування фільмів англійською мовою з українськими субтитрами запроваджуватимуть поступово, з 2025 до 2027 року

Унаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у 6 областях і 2 шахти - Міненерго

Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумщини евакуюватися

ВДНГ створить реєстр необлікованих цінностей - гендиректор

Більшість українців вважають Польщу, США, Велику Британію та Німеччину дружніми країнами - опитування

Новий ресторан McDonald's відкрили в передмісті Києва у Крюківщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА