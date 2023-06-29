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11:24 29.06.2023

Більшість українців вважають Польщу, США, Велику Британію та Німеччину дружніми країнами - опитування

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Більшість українців вважають Польщу, США, Велику Британію та Німеччину дружніми країнами - опитування

94% українців вважають Польщу дружньою країною, 86% вважають дружніми США, 85% - Велику Британію, 80% - Німеччину, 40% - Туреччину і 5% - Китай, свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" у співпраці з громадською організацією "Центр Трансатлантичного діалогу".

Водночас 2% українців вважають Польщу нейтральною країною, 7% вважають нейтральними США, 6% - Велику Британію, 14% - Німеччину, 48% - Туреччину і 52% - Китай.

Окрім того, 1% українців вважає Польщу ворожою країною, 2% вважають ворожими США, 1% - Велику Британію, 2% - Німеччину, 4% - Туреччину і 34% - Китай.

Зазначається, що ставлення до Німеччини серед українців покращилося, оскільки відсоток оцінки її як дружньої країни зріс із 65% торік до 80% поточного року.

"Ставлення українців до Китаю і Туреччини в динаміці погіршується. Якщо в жовтні минулого року Китай вважали скоріше нейтральною країною (63%), ця оцінка змінилася на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як нейтральну. Щодо Туреччини збільшилася оцінка її як нейтральної країни: 48% вважають її нейтральною, 40% - дружньою, тоді як торік оцінка її як дружньої країни (51%) була більшою за нейтральну (39%)", - зазначено в повідомленні соціологічної групи.

Опитування проводили 1-2 червня 2023 року серед громадян віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Вибіркова сукупність становить 1 тис. респондентів. Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка становить не більше ніж 3,1%.

Теги: #дружба #країни

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