Події

10:13 29.06.2023

Унаслідок обстрілу Білозерки загинула жінка, поранено чоловіка - Херсонська ОВА

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Унаслідок обстрілу Білозерки загинула жінка, поранено чоловіка - Херсонська ОВА

Унаслідок ранкового обстрілу Білозерки Херсонської області загинула 71-річна жінка, поранення дістав 20-річний чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Через ранковий обстріл Білозерки загинула 71-річна жінка. Лікарям, котрі прибули на місце, залишилося лише констатувати смерть, поранення виявилися несумісні з життям", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в четвер.

Як повідомляється, також постраждав 20-річний хлопець, у нього контузія та поранення обличчя.

"У Білозерці внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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