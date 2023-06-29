Голову Тернопільської облради та заступника голови ОВА заарештували з альтернативою застави у понад 800 тис. грн

Вищий антикорупційний суд обрав голові Тернопільської обласної ради та заступнику голови обласної військової адміністрації запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тис. грн застави, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Чиновників викрили на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Термін дії запобіжного заходу - до 26.08.2023 р.

"Питання щодо оскарження запобіжних заходів в частині розміру застави буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 червня антикорупційні органи України затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера. За інформацією НАБУ, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Після передання третього траншу в розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали "на гарячому".

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" висловило сподівання на проведення неупередженого розслідування щодо голови Тернопільської обласної ради, члена ВО Михайла Головка.