Події

09:57 29.06.2023

Голову Тернопільської облради та заступника голови ОВА заарештували з альтернативою застави у понад 800 тис. грн

1 хв читати
Голову Тернопільської облради та заступника голови ОВА заарештували з альтернативою застави у понад 800 тис. грн

Вищий антикорупційний суд обрав голові Тернопільської обласної ради та заступнику голови обласної військової адміністрації запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тис. грн застави, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Чиновників викрили на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Термін дії запобіжного заходу - до 26.08.2023 р.

"Питання щодо оскарження запобіжних заходів в частині розміру застави буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 червня антикорупційні органи України затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера. За інформацією НАБУ, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Після передання третього траншу в розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали "на гарячому".

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" висловило сподівання на проведення неупередженого розслідування щодо голови Тернопільської обласної ради, члена ВО Михайла Головка. 

Теги: #чиновники #арешт #тернопіль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 28.06.2023
ВАКС заарештував із правом застави одного із заступників голови Тернопільської ОВА, викритого на хабарництві

ВАКС заарештував із правом застави одного із заступників голови Тернопільської ОВА, викритого на хабарництві

11:36 26.06.2023
Затримано голову Тернопільської облради та двох заступників голови ВЦА за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера

Затримано голову Тернопільської облради та двох заступників голови ВЦА за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера

11:23 24.06.2023
СБУ затримала "праву руку" підсанкційного мільярдера Шелкова, який вивозив з України титан для виробництва "Калібрів"

СБУ затримала "праву руку" підсанкційного мільярдера Шелкова, який вивозив з України титан для виробництва "Калібрів"

19:30 19.06.2023
ВАКС змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра розвитку громад на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави

ВАКС змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра розвитку громад на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави

11:22 16.06.2023
Суд заарештував президента УАФ Павелка

Суд заарештував президента УАФ Павелка

13:46 03.06.2023
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох чиновників, затриманих через недопуск громадян в укриття Києва, охоронець під вартою

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох чиновників, затриманих через недопуск громадян в укриття Києва, охоронець під вартою

19:59 27.05.2023
ВРП дала згоду на арешт судді, який скоїв смертельну ДТП у Києві

ВРП дала згоду на арешт судді, який скоїв смертельну ДТП у Києві

13:05 26.05.2023
Суд наклав арешт на судно підсанкційного російського олігарха вартістю майже 1 млрд грн - СБУ

Суд наклав арешт на судно підсанкційного російського олігарха вартістю майже 1 млрд грн - СБУ

13:06 24.05.2023
Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

20:50 23.05.2023
Затримано та взято під варту директорку гімназії на Харківщині, яка погодилася співпрацювати з окупантами

Затримано та взято під варту директорку гімназії на Харківщині, яка погодилася співпрацювати з окупантами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повідомлено про підозру жителю Краматорська, який навів ракетний удар по центру міста

Українські воїни перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку - спікер Генштабу

ЗС України за добу ліквідували 680 окупантів

До 12 людей збільшилася кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Краматорська

На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках протягом доби було 40 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

ВДНГ створить реєстр необлікованих цінностей - гендиректор

Більшість українців вважають Польщу, США, Велику Британію та Німеччину дружніми країнами - опитування

Новий ресторан McDonald's відкрили в передмісті Києва у Крюківщині

Колумбія має скерувати РФ ноту протесту через атаку на Краматорськ, де постраждали колумбійці, - президент

78% українців мають близьких родичів або друзів, які дістали поранення або загинули через російське вторгнення, - опитування

Повідомлено про підозру жителю Краматорська, який навів ракетний удар по центру міста

Сирський: Є просування вперед біля Бахмута, і воно триває

Унаслідок обстрілу Білозерки загинула жінка, поранено чоловіка - Херсонська ОВА

На Донеччині за минулу добу загинули четверо мирних жителів, двоє дістали поранення - ОВА

Маляр: На Бердянському напрямку є просування на 1300 м

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА