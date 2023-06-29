Держконцерн "Укроборонпром" реорганізовано в АТ "Українська оборонна промисловість"

Державний концерн "Укроборонпром" у межах корпоратизації реорганізовано в АТ "Українська оборонна промисловість", повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Починаємо #залізні_зміни найбільшого оборонного підприємства країни. Важливий крок - трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", - написав він у телеграмі у ніч на четвер.

За словами міністра, наступний крок - переведення штату, передання майна і подальші трансформаційні процеси, а далі - формування наглядової ради відповідно до стандартів OECD.

Як повідомлялося, уряд із 28 червня призначив гендиректором АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") на термін до формування наглядової ради та проведення конкурсу на зазначену посаду Германа Сметаніна, який до цього очолював ДП "Завод ім. Малишева", що входить до держконцерну. До цього концерном "Укроборонпром" керував Юрій Гусєв.