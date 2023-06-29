Події

09:23 29.06.2023

Держконцерн "Укроборонпром" реорганізовано в АТ "Українська оборонна промисловість"

1 хв читати

Державний концерн "Укроборонпром" у межах корпоратизації реорганізовано в АТ "Українська оборонна промисловість", повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Починаємо #залізні_зміни найбільшого оборонного підприємства країни. Важливий крок - трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", - написав він у телеграмі у ніч на четвер.

За словами міністра, наступний крок - переведення штату, передання майна і подальші трансформаційні процеси, а далі - формування наглядової ради відповідно до стандартів OECD.

Як повідомлялося, уряд із 28 червня призначив гендиректором АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") на термін до формування наглядової ради та проведення конкурсу на зазначену посаду Германа Сметаніна, який до цього очолював ДП "Завод ім. Малишева", що входить до держконцерну. До цього концерном "Укроборонпром" керував Юрій Гусєв.

Теги: #укроборонпром #реорганізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:19 28.06.2023
Гендиректором АТ "Укроборонпром" призначено Германа Сметаніна

Гендиректором АТ "Укроборонпром" призначено Германа Сметаніна

20:50 27.06.2023
Зеленський звільнив главу "Укроборонпрому" Гусєва

Зеленський звільнив главу "Укроборонпрому" Гусєва

15:46 20.06.2023
Україна успішно застосувала безпілотник на 1 000 км - "Укроборонпром"

Україна успішно застосувала безпілотник на 1 000 км - "Укроборонпром"

16:34 06.06.2023
Україна і Чехія розпочнуть спільний ремонт українських танків Т-64

Україна і Чехія розпочнуть спільний ремонт українських танків Т-64

12:30 12.05.2023
Міноборони замовить українські танки "Оплот" для ЗСУ - Резніков

Міноборони замовить українські танки "Оплот" для ЗСУ - Резніков

19:58 24.04.2023
Наразі для втамування "снарядного голоду" недостатньо боєприпасів, які "Укроборонпром" може виготовляти спільно з однією з країн-членів НАТО

Наразі для втамування "снарядного голоду" недостатньо боєприпасів, які "Укроборонпром" може виготовляти спільно з однією з країн-членів НАТО

13:54 21.04.2023
"Укроборонпром" спростував інформацію про закупівлю моторної оливи для бронетехніки в російських пособників

"Укроборонпром" спростував інформацію про закупівлю моторної оливи для бронетехніки в російських пособників

12:52 11.04.2023
"Укроборонпром" повідомив про відвантаження партій танкових і артилерійських снарядів, вироблених за кордоном за українськими технологіями

"Укроборонпром" повідомив про відвантаження партій танкових і артилерійських снарядів, вироблених за кордоном за українськими технологіями

12:30 06.04.2023
"Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків спільно з польськими партнерами за кордоном

"Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків спільно з польськими партнерами за кордоном

10:40 05.04.2023
Україні потрібен індустріальний "Рамштайн" для отримання технологій та обладнання - гендиректор "Укроборонпрому"

Україні потрібен індустріальний "Рамштайн" для отримання технологій та обладнання - гендиректор "Укроборонпрому"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повідомлено про підозру жителю Краматорська, який навів ракетний удар по центру міста

Голову Тернопільської облради та заступника голови ОВА заарештували з альтернативою застави у понад 800 тис. грн

Українські воїни перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку - спікер Генштабу

ЗС України за добу ліквідували 680 окупантів

До 12 людей збільшилася кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Краматорська

ОСТАННЄ

ВДНГ створить реєстр необлікованих цінностей - гендиректор

Більшість українців вважають Польщу, США, Велику Британію та Німеччину дружніми країнами - опитування

Новий ресторан McDonald's відкрили в передмісті Києва у Крюківщині

Колумбія має скерувати РФ ноту протесту через атаку на Краматорськ, де постраждали колумбійці, - президент

78% українців мають близьких родичів або друзів, які дістали поранення або загинули через російське вторгнення, - опитування

Повідомлено про підозру жителю Краматорська, який навів ракетний удар по центру міста

Сирський: Є просування вперед біля Бахмута, і воно триває

Унаслідок обстрілу Білозерки загинула жінка, поранено чоловіка - Херсонська ОВА

На Донеччині за минулу добу загинули четверо мирних жителів, двоє дістали поранення - ОВА

Голову Тернопільської облради та заступника голови ОВА заарештували з альтернативою застави у понад 800 тис. грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА