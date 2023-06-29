Мета Заходу - підтримати Україну, а не домогтися зміни режиму в Росії - Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився прогнозувати, як довго Володимир Путін залишиться на посаді президента після заколоту, і наголосив, що західні країни націлені на допомогу Україні, а не на усунення режиму в Росії, повідомляє Sky News у середу ввечері.

"Мета Заходу в підтримці України - допомогти їй захистити себе, а не домогтися зміни режиму", - цитує слова Шольца Sky News.

Чи могло повстання покласти край правлінню Путіна, канцлер відповів, що "це було б безглуздо, оскільки незрозуміло, чи буде те, що прийде після нього, кращим".

Однак, на думку Шольца, невдалий заколот послабив Путіна.

"Я дійсно вважаю, що він ослаблений, оскільки це показує, що в структурах автократичної влади є тріщини, і він не так міцно сидить у сідлі, як він завжди стверджує", - зазначив канцлер ФРН.

Водночас, зазначив Шольц, незрозуміло, чи змусить це Кремль із більшою ймовірністю вивести свої війська з України для проведення мирних переговорів.