Міністри оборони США та Німеччини домовилися про подальшу військову допомогу Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із першим офіційним візитом до Вашингтона, під час якого зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомили в Пентагоні.

Як зазначається, під час зустрічі міністри пообіцяли продовжити тісну співпрацю в наданні підтримки Україні.

"Я ціную все, що Німеччина зробила для зміцнення потенціалу України. Ваша допомога в гарантуванні безпеки і навчанні захисників України були неоціненні, і ми повинні продовжувати докладати всіх зусиль, щоб допомогти Україні досягти успіху", - наголосив міністр оборони США.

Під час бесіди Ллойд Остін також сказав, що "Україна перебуває в "ключовому моменті" своєї боротьби за суверенітет, і привітав обговорення з Пісторіусом того, як США і Німеччина можуть впоратися з майбутніми нагальними проблемами".

"США зобов'язалися підтримувати Україну стільки часу, скільки необхідно для захисту від Росії. З цією метою адміністрація Байдена виділила Україні безпекову допомогу на суму понад 40,5 млрд доларів від початку російського вторгнення в лютому 2022 року", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Що стосується підтримки з боку Німеччини, зазначається, що в травні країна оголосила про надання Україні військової допомоги в розмірі 2,7 млрд євро, включно з десятками танків "Леопард", системами ППО і бронетранспортерами.