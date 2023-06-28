Події

23:24 28.06.2023

Спільники держави-терориста мають розглядатися як зрадники людства - Зеленський

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Спільники держави-терориста мають розглядатися як зрадники людства - Зеленський


 Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в середу.
Він нагадав про російський ракетний удар по Краматорську, внаслідок якого 11 людей загинули, включно з 3 дітьми, поранено понад 60 осіб.
"Сьогодні співробітники СБУ затримали особу, яка скоригувала цей удар терористів. Просто по кафе в Краматорську, по популярній піцерії. Пошкоджено сусідні будинки, магазини, заправку, звичайне місто, звичайне життя. Під завалами досі можуть перебувати люди", - сказав Зеленський.
За його словами, "кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання. І це стосується не тільки якихось колаборантів, про них усе ясно. Це люди без людяності".
"Кожен у світі, хто не розуміє, що не можна бути спільником держави-терориста, має за це відповідати перед усім міжнародним співтовариством. Коригувальник проходить за статтею про державну зраду, можливе покарання - включно з довічним. Спільники держави терориста повинні розглядатися як зрадники людства і людяності", - сказав президент.
Ми, заявив він, продовжуємо роботу заради посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників. "Вони повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них буде тільки збільшуватися. І ми продовжуємо нашу глобальну юридичну роботу, щоб міжнародні інструменти так чи інакше спрацювали для покарання всіх російських терористів і самої держави-агресора", - наголосив Зеленський.

Теги: #краматорськ #рф_терроризм #зеленський #удари

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