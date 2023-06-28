Зеленський у четвер планує зустрітися з бізнесом

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 29 червня, планує провести зустріч із бізнесом, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" п'ять джерел, серед яких народний депутат, представник бізнес-асоціації, Офісу президента і кількох великих компаній.

Серед питань, обговорення яких співрозмовники агентства очікують почути на зустрічі, взаємовідносини бізнесу і правоохоронних органів, тіньовий ринок, податкова реформа.

Глава держави, під час виступу в середу у Верховній Раді в День Конституції, заявив, що "Україна перемоги має бути країною бізнесу і країною праці".

"Економічне лідерство гарантує безпеку. Кожен, хто створює нові робочі місця в Україні, створює основу для економічного лідерства України", - наголосив він.

За словами Зеленського, Україні перемоги потрібен новий, раціональний податковий договір між державою і суспільством, реальна легалізація майна.

"І я, чесно, є прихильником зниження податків. Але зараз, під час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати. Але коли Україна переможе, сама стане донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим. Знижені податки мають означати підвищену податкову сумлінність", - заявив президент.

Зі свого боку Федерація роботодавців України (ФРУ) і близько 40 відомих бізнесменів закликала президента України побороти корупцію, протидіяти рейдерським атакам і тиску на бізнес, а також заявили про створення реєстру рейдерів.

"Україну накрила хвиля корупції та рейдерських атак. Свавілля перевертнів у погонах і суддівських мантіях перейшло всі межі. Триває війна, тому з їхнього боку це більше злочину", - йдеться в маніфесті ФРУ, опублікованому в середу.