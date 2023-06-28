Події

20:22 28.06.2023

Президенти України та Литви провели двосторонню зустріч у Києві

1 хв читати
Президенти України та Литви провели двосторонню зустріч у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою, який перебуває з візитом у Києві, повідомляє пресслужба президента України.

"Глава Української держави наголосив, що візит литовського колеги в День Конституції України є черговим підтвердженням вагомої та своєчасної підтримки з боку Литви", - йдеться в повідомленні на офіційному порталі президента України.

Як повідомляється, Зеленський подякував Науседі за оборонну допомогу Україні, яка сягнула близько 1,5% ВВП Литви. Окремо він відзначив оприлюднене в середу рішення про купівлю Литовською Республікою двох пускових установок NASAMS для передачі їх Україні.

"Дякую за рішучий крок до зміцнення нашої оборонної потужності та захисту українського неба і громадян від ворожих атак", - зазначив глава Української держави, слова якого наводить пресслужба.

Як інформує пресслужба президента України, лідери узгодили "позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. У цьому контексті президент України висловив подяку президенту Литви за дієве сприяння руху нашої держави до членства в Альянсі".

Зеленський також поінформував колегу про ситуацію на фронті та поточні потреби українських військових для продовження захисту та деокупації українських територій.

 

Теги: #президент #литва #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 28.06.2023
Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч у Києві

Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч у Києві

17:26 28.06.2023
Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

15:16 28.06.2023
Литва заборонила на рік транзит територією країни низки товарів подвійного призначення

Литва заборонила на рік транзит територією країни низки товарів подвійного призначення

13:00 28.06.2023
Президент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем - місце України в НАТО

Президент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем - місце України в НАТО

11:56 28.06.2023
Литва передасть Україні 10 бронетранспортерів M113 і понад 2,5 млн боєприпасів - Міноборони

Литва передасть Україні 10 бронетранспортерів M113 і понад 2,5 млн боєприпасів - Міноборони

09:29 28.06.2023
Президент Литви прибув із неанонсованим візитом до Києва

Президент Литви прибув із неанонсованим візитом до Києва

09:26 28.06.2023
Литва придбала дві установки NASAMS для України - президент

Литва придбала дві установки NASAMS для України - президент

20:37 26.06.2023
Ткаченко виступає за регулярні зустрічі з представниками громадськості

Ткаченко виступає за регулярні зустрічі з представниками громадськості

10:46 26.06.2023
Президент Литви заявив про необхідність зміцнення кордону з Білоруссю

Президент Литви заявив про необхідність зміцнення кордону з Білоруссю

07:32 26.06.2023
НАТО доведеться зміцнити свій східний фланг, якщо Білорусь прийме у себе главу ПВК "Вагнер" Пригожина - президент Литви

НАТО доведеться зміцнити свій східний фланг, якщо Білорусь прийме у себе главу ПВК "Вагнер" Пригожина - президент Литви

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На бердянському та маріупольському напрямках щодня є "повільні, але впевнені" просування українських сил

Новим головою АРМА стала Олена Дума

Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

НАТО має розглянути питання перекидання групи "Вагнер" до Білорусі - Дуда

Кількість загиблих унаслідок удару по Краматорську збільшилася до 11 осіб - мер

ОСТАННЄ

Павлюк пояснив, як здійснюватиметься перевірка роботи ТЦК СП в усіх регіонах України

Залужний і Міллі обговорили ситуацію на фронті та домовилися про подальшу координацію дій

Маляр: ПВК "Вагнер" не воює наразі на фронті

Генштаб: Окупанти ховають загиблих від підриву греблі Каховської ГЕС у братських могилах, щоб приховати реальну кількість жертв

Кулеба: Ризик вчинення Росією теракту на ЗАЕС ставить під загрозу весь простір ОБСЄ

Генштаб: Українська авіація за добу завдала 17 ударів по ворогу

На бердянському та маріупольському напрямках щодня є "повільні, але впевнені" просування українських сил

Ворог обстріляв Нікополь і Мирівську громаду з важкої артилерії

Генштаб: На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу відбулося 20 бойових зіткнень

Зеленський вніс до ВР законопроєкт, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА