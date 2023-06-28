Президенти України та Литви провели двосторонню зустріч у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою, який перебуває з візитом у Києві, повідомляє пресслужба президента України.

"Глава Української держави наголосив, що візит литовського колеги в День Конституції України є черговим підтвердженням вагомої та своєчасної підтримки з боку Литви", - йдеться в повідомленні на офіційному порталі президента України.

Як повідомляється, Зеленський подякував Науседі за оборонну допомогу Україні, яка сягнула близько 1,5% ВВП Литви. Окремо він відзначив оприлюднене в середу рішення про купівлю Литовською Республікою двох пускових установок NASAMS для передачі їх Україні.

"Дякую за рішучий крок до зміцнення нашої оборонної потужності та захисту українського неба і громадян від ворожих атак", - зазначив глава Української держави, слова якого наводить пресслужба.

Як інформує пресслужба президента України, лідери узгодили "позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. У цьому контексті президент України висловив подяку президенту Литви за дієве сприяння руху нашої держави до членства в Альянсі".

Зеленський також поінформував колегу про ситуацію на фронті та поточні потреби українських військових для продовження захисту та деокупації українських територій.