Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуває з візитом у Києві, повідомляє пресслужба президента України.

"Глава Української держави зауважив, що присутність Анджея Дуди в Україні в День Конституції є важливим сигналом підтримки нашої країни, особливо напередодні саміту НАТО у Вільнюсі", - йдеться в повідомленні на офіційному порталі президента України.

Як повідомляється, Зеленський висловив вдячність за оборонну допомогу, яку Польща надає нашій державі. Президент України також високо оцінив лідерство Варшави у створенні танкової коаліції та активну участь в авіаційній коаліції, зокрема готовність навчати українських пілотів на літаках F-16.

"Глава Української держави детально поінформував польського колегу про ситуацію на полі бою та ключові потреби України на фронті задля пришвидшення визволення українських територій від російських загарбників", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляється, лідери скоординували позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Зеленський високо оцінив позицію президента Польщі щодо політичного запрошення України до членства в НАТО. Глави держав окремо обговорили низку актуальних питань двосторонньої взаємодії.

"Ми вже неодноразово спільно знаходили рішення для складних питань. Це відповідатиме високому рівню відносин і духу стратегічного партнерства між двома державами", - підсумував Зеленський.