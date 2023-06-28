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16:50 28.06.2023

Міносвіти пропонує Нацкомісії зі стандартів державної мови скасувати рекомендації про перейменування населених пунктів

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Міносвіти пропонує Нацкомісії зі стандартів державної мови скасувати рекомендації про перейменування населених пунктів

Міністерство освіти і науки пропонує Національній комісії зі стандартів державної мови скасувати рішення про рекомендації щодо перейменування населених пунктів.

"27 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити понад 1400 назв населених пунктів в Україні через невідповідність нормам української мови. Однак перелік населених пунктів, які було рекомендовано до змін Національною комісією зі стандартів державної мови, не відповідає рекомендаціям, які передбачені законом", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Крім цього, у відомстві зазначили, що цей список містить безліч назв, які відповідають стандартам державної мови.

"Це означає, що перелік необхідно скасувати та створити новий. Сьогодні Міністерство освіти і науки надіслало лист до Національної комісії зі стандартів державної мови про скасування рішення", - підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, 27 червня Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила рекомендації щодо зміни понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України. Зокрема, до переліку потрапило й місто Запоріжжя.

28 червня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав скасувати рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування назв населених пунктів.

Пізніше в Нацкомісії зі стандартів державної мови заявили про рекомендаційний характер пропозиції щодо перейменування Запоріжжя, а також про те, що спочатку не хотіли розглядати питання про перейменування міста, але отримали звернення від жителів.

Теги: #міносвіти #перейменування

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