Події

15:05 28.06.2023

Резніков: ЗСУ домоглися "певних успіхів", яких не розголошують, а "головна подія" контрнаступу ще попереду

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Резніков: ЗСУ домоглися "певних успіхів", яких не розголошують, а "головна подія" контрнаступу ще попереду

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що деокупація декількох сіл останніми тижнями не була "головною подією" в запланованому Києвом контрнаступі, а основні резерви українських військ - іще не задіяні в операції.

"Коли це станеться, ви все це побачите... Усі побачать усе", - сказав міністр в інтерв'ю газеті Financial Times, відмахнувшись від публікацій у ЗМІ про нібито повільне просування добре укріпленими російськими позиціями.

Резніков також підтвердив, що основні резерви військ України, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на заході й оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

Резніков також зазначив, що українські сили досягли "певних успіхів", яких Генеральний штаб ЗСУ не розголошує, щоб не викривати війська.

"Іноді росіяни не повідомляють своєму керівництву, що втратили певний район або територію. Вони бояться доповідати далі своєму начальству", - сказав він.

Водночас міністр оборони попередив, що поточна операція контрастуватиме з минулорічним швидким розгромом російських військ у Києві, північно-східній частині Харківської області та Херсонській області.

"Не можна очікувати дива в кожній операції", - сказав він.

Окрім того, міністр вважає, що заколот ПВК "Вагнер" у минулі вихідні оголив фундаментальну слабкість режиму президента Володимира Путіна в Москві.

"Нам потрібно довіряти нашим силам безпеки та оборони, а також нашим партнерам, які надають зброю", - додав він, наголосивши, що ці речі є більш "передбачуваними", ніж ситуація в РФ.

Резніков також висловив сподівання, що хаос у Росії підштовхне західні столиці до подальшого збільшення постачань зброї, щоб допомогти Україні перемогти.

Раніше в інтерв'ю британському виданню The Guardian командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що основні сили наступального резерву ще не введено в бій із РФ, "усе ще попереду".

Він також наголосив, що Україна нині промацує слабкі місця в обороні ворога.

"Хочу сказати, що наші основні сили ще не брали участі в боях, а ми наразі шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду", - заявив Сирський.

Теги: #зсу #плани

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