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14:24 28.06.2023

СБУ затримала колишнього "регіонала", який наводив ворожі "Гради" на прикордонні райони Сумщини

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СБУ затримала колишнього "регіонала", який наводив ворожі "Гради" на прикордонні райони Сумщини

Служба безпеки України затримала на Сумщині колишнього місцевого функціонера забороненої "Партії регіонів", який працював на ворога і коригував російські обстріли.

"Служба безпеки провела контрдиверсійну спецоперацію в Сумській області. Під час оперативних заходів затримано "розконсервованого" агента ФСБ, який збирав розвіддані про оборону північно-східних рубежів України", - йдеться в повідомленні СБУ в середу.

За інформацією української спецслужби, ворожий інформатор передавав дані агресору для коригування ворожих обстрілів українських військ, зокрема з російських реактивних систем залпового вогню "Град".

За даними слідства, фігурант - житель обласного центру, колишній місцевий функціонер забороненої "Партії регіонів".

Згідно з повідомленням, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ агент був завербований кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ. "У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої періодичні поїздки до Росії, де зустрічався з родичами. Під час одного з таких виїздів до країни-агресора він отримав від ФСБ завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України і був переведений у "режим очікування", - уточнюють у СБУ.

В українській спецслужбі наголошують, що після 24 лютого 2022 року на російського агента дистанційно вийшов його "куратор" із ФСБ і запросив розвідінформацію про місця дислокації Сил оборони в прикордонних районах області.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" під час спроби передання агресору інформації про укріпрайони ЗСУ та Держприкордонслужби.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено російський паспорт і трудову книжку, партійний квиток забороненої в Україні "Партії регіонів", прокремлівську символіку, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Теги: #регіонал #навідник

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