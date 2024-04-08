Затримано ексфункціонера Партії регіонів, який наводив авіаудари РФ по Сумській області

Співробітники Служби безпеки України затримали в Сумській області агента Федеральної служби безпеки РФ, який здійснював дорозвідку, і запобігли російському авіаудару по нових лініях оборони на прикордонні райони Сумської області.

"За даними слідства, затриманим виявився колишній місцевий функціонер забороненої Партії регіонів. Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області", - повідомляється на сайті СБУ в понеділок.

Для виконання завдань агент приховано фотографував військові об'єкти та фіксував координати. "Під час розвідувальної вилазки він намагався встановити точні координати військового об'єкта ЗСУ, щоб скорегувати по ньому ворожий авіаудар. Під час затримання у зловмисника вилучено мобільний телефон, з якого він намагався надіслати агресору фото та геолокацію потенційної цілі. Завдяки оперативному реагуванню Служба безпеки зірвала спробу російської спецслужби отримати агентурний звіт і використати його для підготовки повітряних атак", - ідеться в повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення, зазначили у спецслужбі.

Ім'я зловмисника не повідомляють, так само як і посаду в партійній структурі.