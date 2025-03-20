Інтерфакс-Україна

Події

13:27 20.03.2025

За наведення російських Х-59 на Чернігів 15 років ув’язнення отримав працівник місцевого заводу

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За наведення російських Х-59 на Чернігів 15 років ув’язнення отримав працівник місцевого заводу

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агента ФСБ, який діяв на Чернігівщині, повідомила Служба безпеки України.

"Як встановило розслідування, зловмисник коригував повітряні удари агресора по північному регіону України, в тому числі із застосуванням ракет типу Х-59. Основними цілями рашистів були пункти базування Сил оборони на території обласного центру та його околицях", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Як зазначається, для того, щоб отримати координати військових об’єктів України, ФСБ дистанційно завербувала працівника місцевого заводу, який шукав "легкі гроші" на телеграм-каналах. "Для виконання ворожого завдання він обходив місцевість і приховано фотографував потенційні цілі та позначав їхні геолокації на гугл-картах", - йдеться у повідомленні.

Зібрані розвіддані агент месенджером передавав своєму російському куратору за допомогою спеціально створеного телеграм-боту ФСБ.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадника та провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони і документування розвідактивності ворога. На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала агента за місцем його проживання у Чернігові.

Під час обшуку в його приватній оселі вилучено мобільний телефон і планшет з доказами злочинів, а також бойову гранату та набої до стрілецької зброї.

За матеріалами СБУ зловмисника визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

Теги: #чернігів #навідник #вирок

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