У Харкові затримали охоронця ТРЦ, який коригував ворожі удари по місту й хотів навести окупантів на базу спецпідрозділу ГУР

Правоохоронці затримали 36-річного охоронця торговельно-розважального центру, який коригував ворожі удари по Харкову.

"Чоловікові повідомлено про підозру за фактом поширення інформації про переміщення, рух і розташування Збройних сил України, щодо можливості їх ідентифікації на місцевості, скоєного в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, на початку квітня цього року на харків'янина через телеграм вийшов представник російської спецслужби, який запропонував йому збирати та передавати інформацію про місця базування українських військових у місті. Проросійськи налаштований чоловік погодився.

Для збору розвідданих він ходив містом, знаходив місця базування сил оборони, наносив їхні геолокації на гугл-карту й надсилав куратору. Ці дані були необхідні РФ для завдання прицільних ракетних ударів і атак безпілотників. Крім того, чоловік намагався вивідувати потрібну інформацію у відвідувачів магазину парфумерії в ТРЦ, де він працював охоронцем.

Як повідомив прессекретар управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, підозрюваний, зокрема, намагався виявити базу спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За його словами, російські військові мали намір вдарити по місцях базування "Кракену" балістичними ракетами й керованими авіабомбами типу КАБ-500.

Правоохоронці затримали підозрюваного в нього вдома в Харкові. В нього вилучено мобільний телефон, який використовувався для комунікації з російським куратором.

За клопотанням обвинувачення суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.