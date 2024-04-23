Події

10:49 23.04.2024

У Харкові затримали охоронця ТРЦ, який коригував ворожі удари по місту й хотів навести окупантів на базу спецпідрозділу ГУР

2 хв читати
У Харкові затримали охоронця ТРЦ, який коригував ворожі удари по місту й хотів навести окупантів на базу спецпідрозділу ГУР

Правоохоронці затримали 36-річного охоронця торговельно-розважального центру, який коригував ворожі удари по Харкову.

"Чоловікові повідомлено про підозру за фактом поширення інформації про переміщення, рух і розташування Збройних сил України, щодо можливості їх ідентифікації на місцевості, скоєного в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, на початку квітня цього року на харків'янина через телеграм вийшов представник російської спецслужби, який запропонував йому збирати та передавати інформацію про місця базування українських військових у місті. Проросійськи налаштований чоловік погодився.

Для збору розвідданих він ходив містом, знаходив місця базування сил оборони, наносив їхні геолокації на гугл-карту й надсилав куратору. Ці дані були необхідні РФ для завдання прицільних ракетних ударів і атак безпілотників. Крім того, чоловік намагався вивідувати потрібну інформацію у відвідувачів магазину парфумерії в ТРЦ, де він працював охоронцем.

Як повідомив прессекретар управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, підозрюваний, зокрема, намагався виявити базу спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За його словами, російські військові мали намір вдарити по місцях базування "Кракену" балістичними ракетами й керованими авіабомбами типу КАБ-500.

Правоохоронці затримали підозрюваного в нього вдома в Харкові. В нього вилучено мобільний телефон, який використовувався для комунікації з російським куратором.

За клопотанням обвинувачення суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Теги: #прокуратура #харків #навідник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:23 23.04.2024
Харків і прилеглі населені пункти залишилися без цифрового ТБ - Синєгубов

Харків і прилеглі населені пункти залишилися без цифрового ТБ - Синєгубов

20:48 22.04.2024
Росіяни пошкодили телевежу в Харкові, попередньо, ракетою Х-59, тривають роботи з відновлення мовлення

Росіяни пошкодили телевежу в Харкові, попередньо, ракетою Х-59, тривають роботи з відновлення мовлення

18:55 22.04.2024
На Харківщині перебої із сигналом цифрового телебачення через ворожий удар по об'єкту телеінфраструктури - Синєгубов

На Харківщині перебої із сигналом цифрового телебачення через ворожий удар по об'єкту телеінфраструктури - Синєгубов

18:44 22.04.2024
Окупанти вдарили по Харкову і Дергачах, інформацію про постраждалих уточнюють

Окупанти вдарили по Харкову і Дергачах, інформацію про постраждалих уточнюють

21:01 21.04.2024
У Харкові щонайменше один постраждалий унаслідок вечірнього обстрілу - мер

У Харкові щонайменше один постраждалий унаслідок вечірнього обстрілу - мер

18:14 20.04.2024
У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

У результаті денного обстрілу Харкова пошкоджено гаражі, постраждалих немає - Синєгубов

15:24 20.04.2024
Окупанти вдарили по Харкову, постраждалих немає - мер

Окупанти вдарили по Харкову, постраждалих немає - мер

17:16 19.04.2024
"Сільпо" запустив безкоштовну доставку в Харкові

"Сільпо" запустив безкоштовну доставку в Харкові

16:41 16.04.2024
Харків і кілька районів області частково знеструмлені, в місті не працює частина маршрутів електротранспорту

Харків і кілька районів області частково знеструмлені, в місті не працює частина маршрутів електротранспорту

15:39 11.04.2024
Відключення в Харкові підтверджують ефективність інвестицій у GPON - голова "Vodafone Україна"

Відключення в Харкові підтверджують ефективність інвестицій у GPON - голова "Vodafone Україна"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Харків і прилеглі населені пункти залишилися без цифрового ТБ - Синєгубов

Унаслідок обстрілів у Покровському районі загинули дві людини, ще одну поранено

Чинного міністра підозрюють у заволодінні державною землею - НАБУ

Дев'ятеро людей постраждали в результаті ворожої атаки "шахедів" Одеси

Росіяни за добу втратили 800 людей - Генштаб

ОСТАННЄ

Уночі окупанти застосували нову тактику атаки БПЛА - ПС ЗСУ

Литва передала Україні бронетранспортери M577

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим в Одесі від російської атаки "шахедами"

У Дніпрі судитимуть організаторів і членів злочинної групи з продажу наркотиків, до якої входили правоохоронці

У Литві стартують масштабні маневри німецької армії, в країні одночасно відбуваються ще три великі військові навчання

Унаслідок обстрілів у Покровському районі загинули дві людини, ще одну поранено

Чинного міністра підозрюють у заволодінні державною землею - НАБУ

Імовірність успішного наступу РФ на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає військову допомогу США, - ISW

Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по шести населених пунктах Запорізької області

Дев'ятеро людей постраждали в результаті ворожої атаки "шахедів" Одеси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА